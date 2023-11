Exit polls: BJP in Rajasthan, Cong in Telangana; close race in MP, Chhattisgarh

Here are all the numbers of exit polls that have come so far:





Madhya Pradesh



Jan Ki Baat

BJP: 100-123

Cong: 102-125

Others: 5



Republic TV- Matrize

BJP: 118-130

Cong: 97-107

Others: 0-2



TV 9 Bharatvarsh-Polstrat

BJP: 106-116

Cong: 111-121

Others: 0-6



Rajasthan



Jan Ki Baat

BJP: 100-122

Cong: 62-85

Others: 14-15



Times Now-ETG

BJP: 108-128

Cong: 56-72

Others: 13-21



TV 9 Bharatvarsh-Polstrat

BJP: 100-110

Cong: 90-100

Others: 05-15



Chhattisgarh



ABP News-C Voter

BJP: 36-48

Cong: 41-53

Others: 0-4



India Today-Axis My India

BJP: 36-46

Cong: 40-50

Others: 1-5



India TV-CNX

BJP: 30-40

Cong: 46-56

Others: 3-5



Jan Ki Baat

BJP: 34-45

Cong: 42-53

Others: 3



News 24-Today's Chanakya

BJP: 33

Cong: 57

Others: 0



Republic TV- Matrize

BJP: 34-42

Cong: 44-52

Others: 00-02



TV 9 Bharatvarsh- Polstrat

BJP: 35-45

Cong: 40-50

Others: 0-3



Telangana



India TV- CNX

BRS: 31-47

Cong: 63-79

BJP: 2-4

MIM: 5-7



Jan Ki Baat

BRS: 40-55

Cong: 48-64

BJP: 7-13

MIM: 4-7



Mizoram



India TV- CNX

MNF: 14-18

ZPM: 12-16

Cong: 8-10

BJP: 0-2



Jan Ki Baat

MNF: 10-14

ZPM: 15-25

Cong: 5-9

BJP: 0-2